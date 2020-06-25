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Dünya

Suriye'deki iç savaşta 14 bin 300'den fazla kişi işkenceyle öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Mart 2011'den bu yana çoğu Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere toplam 14 bin 388 kişinin işkenceden öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Ethem Emre Özcan   | 25.06.2020
Suriye'deki iç savaşta 14 bin 300'den fazla kişi işkenceyle öldü Fotoğraf: Izzeddin İdlibi /AA

Ankara

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Suriye'de işkence dolayısıyla hayatını kaybedenlere ilişkin Anadolu Ajansı'na (AA) özel rapor hazırladı.

Rapora göre, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere 177'si çocuk, 63'ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Buna göre, Esed rejimi 173'ü çocuk, 46'i kadın toplam 14 bin 235 kişiyi bu yolla öldürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, 1'i çocuk, 2'si kadın toplam 52 kişiyi işkence ederek katlederken, terör örgütü DEAŞ 1'i çocuk, 14'ü kadın toplam 32 sivili işkence ederek öldürdü.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 2'si çocuk, 1'i kadın toplam 69 kişinin işkence sonucu ölümüne sebep oldu.

Raporda, Esed rejimi güçlerinin iç savaş boyunca alıkoyduğu 1,2 milyon Suriyeliye türlü işkenceyi uyguladığı ve bunların büyük bir kısmının halen tutsak olduğu belirtildi.

"Rejim intikam almak için işkenceye başvuruyor"

"Suriye rejimi muhaliflerinden intikam almak için işkenceye başvuruyor." denilen raporda, rejim güçlerinin zindanlarında tuttuğu kişilere 72 yöntemle fiziksel, psikolojik ve cinsel işkenceler uyguladığı bildirildi.

Raporda, alıkonulanların sağlık şartlarından yoksun şekilde yaşadıklarının altı çizilirken, rejim zindanlarının çoğunda ortalama 24 metrekarelik odalarda 50 kişinin kaldığı vurgulandı.

Rejim hapishanelerinde Kovid-19'un yayılmasından endişe ediliyor

Ağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının rejim bölgelerinde yayılması üzerine, zindanlarda tutsak bulunan kişilerin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.

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