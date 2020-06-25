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Dünya

İspanya Ekonomi Bakanı Calvino Avro Grubu Başkanlığı'na aday

İspanya Ekonomi Bakanı Calvino'nun, Lüksemburg Maliye Bakanı Gramegna ve İrlanda Maliye Bakanı Donohoe'ye karşı Avro Grubu Başkanlığı için yarışması bekleniyor.

Şenhan Bolelli   | 25.06.2020
İspanya Ekonomi Bakanı Calvino Avro Grubu Başkanlığı'na aday

Madrid

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Portekizli Mario Centeno'dan boşalacak Avro Grubu Başkanlığı için mevcut durumda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan Nadia Calvino'yu aday gösterdi.

Avro Grubu'na bağlı 19 ülkenin maliye bakanı, temmuz ayı başında Avro Grubu için başkanlık seçimine gidecek.

Avro Grubu Başkanlığı'na aday olan İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino'nun, Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gramegna ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe'ye karşı yarışması bekleniyor.

2,5 yıl süreli göreve seçilmesi halinde Calvino, ilk İspanyol ve kadın Avro Grubu Başkanı olacak.

Avro Grubu'nun yeni başkanının 13 Temmuz'da Mario Centeno'dan görevi devralması bekleniyor.

Avro Grubu başkanlık seçimi; AB ülkelerinde yüksek kamu harcamaları ve borçların tartışıldığı, ekonomik toparlanma için mali yardım paketlerinin müzakere edildiği bir döneme denk geldi.

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