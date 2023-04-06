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Dünya, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

Suriye'de yetimler "Dünya Yetimler Günü"nde iftarda buluştu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep’in Azez ilçesindeki Suriyeli yetimler, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ömer Koparan  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Suriye'de yetimler "Dünya Yetimler Günü"nde iftarda buluştu Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Azez

Her yıl ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin yapıldığı "Dünya Yetimler Günü"nde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yetim kalan yaklaşık 200 çocuk için Suriye'de yardım çalışmaları yürüten Şam Yetimler Derneğince iftar programı gerçekleştirildi.

Çocuklara gönüllü olarak hizmet veren psikolojik danışman Abir Abdulkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarda yaşayan Suriyeli öksüz ve yetimleri, iftar programında bir araya getirerek yalnız olmadıklarını hatırlatmak istediklerini söyledi.

Abdulkale, "Çocuklara her alanda destek olmak için iftar programı düzenledik. Ramazan boyunca yetimleri iftar programlarımızda misafir edeceğiz." dedi.

İftar programına katılan 12 yaşındaki Hedil Mahmud da "Tel Rıfat’ta babam hayatını kaybetti. Babam keşke yanımda olabilseydi. Diğer çocuklar gibi babama sarılabilseydim. Bayramlık hediye alsaydı." ifadesini kullandı.

Dünya Yetimler Günü

Dünya Yetimler Günü, İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortaklığıyla 2013'te "İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlığı altında İstanbul'da düzenlenen 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'nda ilan edildi.

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