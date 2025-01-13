Suriye'de yeni yönetim pasaport işlemlerini başlattı
Suriye'de geçici hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı olarak açılan Göç ve Pasaport Dairesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Şam
Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Göç ve Pasaport Dairesi yeniden hizmete açıldı.
Pasaport işlemleri yeniden başlarken, basım sürecindeki pasaportlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.