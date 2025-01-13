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Dünya

Suriye'de yeni yönetim pasaport işlemlerini başlattı

Suriye'de geçici hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı olarak açılan Göç ve Pasaport Dairesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Suriye'de yeni yönetim pasaport işlemlerini başlattı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Şam

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Göç ve Pasaport Dairesi yeniden hizmete açıldı.

Pasaport işlemleri yeniden başlarken, basım sürecindeki pasaportlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.

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