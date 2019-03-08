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Dünya

'Suriye'de rejimin alıkoyduğu kadınlar serbest bırakılsın'

Suriye İnsan Hakları Ağı, rejimin cezaevlerinde tutulan 7 bin 721 kadının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Adham Kako   | 08.03.2019
'Suriye'de rejimin alıkoyduğu kadınlar serbest bırakılsın'

Ankara

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde alıkonulan kadınların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

SNHR, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Suriye'deki kadınların hak ihlallerine uğramaya devam ettiğini belirtti.

Mesajda, Mart 2011'den bu yana ülkede 7 bin 721 kadının Esed rejimi tarafından halen alıkonulduğu aktarıldı.

Kadınların rejim cezaevlerinde işkencelere maruz kaldığının hatırlatıldığı raporda, alıkonulanların serbest bırakılması istendi.

Raporda, Birleşmiş Milletlerin Suriyeli kadın haklarını savunacak ve onları saldırılardan koruyacak "bağlayıcı" kararlar alması gerektiği vurgulandı.

Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı.


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