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Dünya

Suriye'de rejim bölgesinde patlama: 3 ölü

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde ilinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Adham Kako   | 04.07.2019
Suriye'de rejim bölgesinde patlama: 3 ölü

Ankara

Esed rejiminin haber ajansı SANA, ülkenin güneyindeki Süveyde il merkezinde dün akşam saatlerinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiğini bildirdi.

Aracın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Süveyde il merkezinde geçen yılın temmuz ayında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaklaşık 150 kişi ölmüştü.

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