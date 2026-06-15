Suriye'nin Tartus kentinde yaşayan Hasan Muhammed, gazetecilik yaptığı dönemde 2013 yılında hobi olarak başladığı tropikal meyve yetiştiriciliğini zamanla "Tropikal Orman Parkı"na dönüştürerek ülke turizmi için önemli bir cazibe merkezi oluşturdu.

Suriye'de hobi olarak başlayan proje Tropikal Orman Parkına dönüştü Suriye'nin Tartus kentinde yaşayan Hasan Muhammed, gazetecilik yaptığı dönemde 2013 yılında hobi olarak başladığı tropikal meyve yetiştiriciliğini zamanla "Tropikal Orman Parkı"na dönüştürerek ülke turizmi için önemli bir cazibe merkezi oluşturdu.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu Tartus'ta tropikal ve subtropikal meyve yetiştirme amacıyla başlatılan proje, 2013 yılında sınırlı imkanlarla hayata geçirildi.

İlk yıllarda fidan ve tohum temininde ciddi zorluklar yaşanırken, 2015 yılı itibarıyla yaklaşık 25-30 farklı tropikal ve subtropikal tür yetiştirilmeye başlandı.

Bazı türlerin 2018 yılından itibaren meyve vermeye başladığı projede mango, avokado, guava, siyah sapot, beyaz sapot, ejder meyvesi, çarkıfelek meyvesi ve pepino dahil toplam 71 farklı tür yer alıyor.

Ürünlerin ticari olarak pazarlanmasında yaşanan zorluklar nedeniyle tropikal meyvelerin ziyaretçilere sunulduğu turistik bir konsept geliştirildi ve zamanla bu alan tropikal bitkiler, kuşlar ve çeşitli doğal yaşam unsurlarını barındıran bir parka dönüştürüldü.

"İnsanların ilgisi beklediğimizden fazla oldu"

AA muhabirine konuşan projenin sahibi eski gazeteci Hasan Muhammed, park konseptinin 2020 yılında şekillenmeye başladığını, özellikle son yıllarda ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Yurt dışından dönen Suriyelilerin ve eğitim kurumlarının projeye ilgi gösterdiğini belirten Muhammed, "2023 yılı itibarıyla ziyaretçi profilinde ciddi bir değişim yaşandı. Uzun yıllar ülke dışında yaşayan Suriyeliler ve öğrenciler parkı ziyaret etmeye başladı." dedi.

Projeyi geliştirirken çevredeki çiftçilerle işbirliği yaptıklarını anlatan Muhammed, bazı tropikal türlerin üretimini bölgedeki üreticilerle birlikte sürdürdüklerini kaydetti.

Gazetecilik yaptığı dönemde tarım haberciliğiyle ilgilendiğini belirten Muhammed, tropikal bitkilere olan ilgisinin de o yıllarda başladığını söyledi.

Tropikal doğaya her zaman özel bir ilgi duyduğunu dile getiren Muhammed, "Bu proje benim için bir tutkuydu. Uzun yıllar emek, sabır ve sürekli bakım gerektirdi. Ancak bugün hem ziyaretçilerin ilgisini çeken hem de ekonomik değer üreten bir projeye dönüştü." diye konuştu.

Muhammed, "İnsanların ilgisi beklediğimizden fazla oldu." dedi.

"Burada her anlamda bir çeşitlilik var"

Parkın ziyaretçilerinden Hasan Bayini, tropikal ormanın Suriye turizmi açısından önemli bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Bayini, tropikal ormanın yalnızca tarımsal bir proje değil, aynı zamanda Suriye'nin kültürel ve turistik yüzünü yansıtan önemli bir destinasyon olduğunu belirtti.

Yurt dışından gelen misafirlerini rahatlıkla bu alana getirebileceğini ifade eden Bayini, tesisin kolay ulaşılabilir yapısı ve sunduğu farklı deneyimlerle öne çıktığını söyledi.

Tropikal ormanın Suriye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçileri ağırladığını belirten Bayini, "Burada her anlamda bir çeşitlilik var. İnsanların genellikle sadece adını duyduğu tropikal bitkiler, tropikal atmosferi hatırlatan doğal bir ortam ve çok sayıda farklı meyve türü bulunuyor." diye konuştu.

Mekanda sunulan yiyecek ve içeceklerin de özenle hazırlandığını vurgulayan Bayini, ziyaretçilere kaliteli bir deneyim sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Bayini, "Burası hem yerli hem de yabancı turistler açısından gerçek bir cazibe noktası haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Birçok tropikal bitkiyi ilk kez görüyoruz"

Ziyaretçilerden Aya Bueyti ise parkın kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Burada ağaçlar, meyveler ve her şey tamamen doğal. İnsan bazen temiz havada ve doğanın içinde olmaya ihtiyaç duyuyor. Atmosfer gerçekten çok güzel." şeklinde konuştu.

Humus'tan ailesiyle birlikte geldiklerini ifade eden Bueyti, günlük yaşamda genellikle kapalı mekanlarda vakit geçirdiklerini, bu nedenle doğayla iç içe bir ortamın kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Bueyti, "Buradaki birçok tropikal bitkiyi ilk kez görüyoruz. Bu yönüyle hem eğitici hem de keyifli bir deneyim yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanların ilgisi oldukça yüksek"

Ziyaretçilerden Ömer İbrahim de tropikal orman projesini sosyal medya ve internet üzerinden gördükten sonra ziyaret etmeye karar verdiğini söyledi.

Tesisin turizm açısından önemli bir değer taşıdığını belirten İbrahim, ziyaretçi yoğunluğunun beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Bölgede benzer bir konseptin ilk kez hayata geçirildiğini kaydeden İbrahim, "YouTube ve sosyal medya platformlarında burayı gördük. İnsanların ilgisi dikkatimi çekti ve gelip görmek istedim. Gerçekten çok güzel bir yer." dedi.

Tropikal ormanın ülke turizmine katkı sunduğunu vurgulayan İbrahim, özellikle son dönemde ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Halep'ten geldiğini ifade eden İbrahim, "İnsanların ilgisi oldukça yüksek. Burada ciddi bir hareketlilik var. Bu tür projeler hem iç turizmi canlandırıyor hem de farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri bir araya getiriyor." diye konuştu.

"Çocuklarımız için çok farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu"

Ziyaretçilerden Sira Lübnani, tropikal orman projesini uzun süredir duyduklarını ve nihayet ailesiyle birlikte ziyaret etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Çocukların ziyaretten büyük keyif aldığını dile getiren Lübnani, "Balıkları, ağaçları gördüler; bunları daha önce hiç görmemişlerdi. Hayatımızda hiç görmediğimiz tropikal meyveleri burada denedik. Çocuklarımız için çok farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu." dedi.

"Suriye'de böyle bir yerin olduğunu hiç düşünmemiştik"

Ziyaretçilerden Visam İbrahim ise, "Böyle bir yerin Suriye'de bu kadar güzel şekilde var olabileceğini hiç düşünmemiştim." diyerek tesisin turizmi teşvik eden önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

İbrahim, özellikle Tartus güzergahı üzerinde yer alan tesisin denize giden ziyaretçiler için de cazip bir uğrak noktası olabileceğini sözlerine ekledi.