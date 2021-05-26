Euro
10.33
Dolar
8.44
BIST 100
1,417.28
Altın
1,904.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet,Ömer Koparan   | 26.05.2021
Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi Fotoğraf: İzzeddin İdilbi / AA

İdlib

Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.İdlib kent merkezinde halk, "tiyatro" olarak gördükleri sözde seçimleri protesto etmek için bir araya geldi. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )

İdlib kent merkezi, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı FKH bölgesindeki Bab ve Halep'in Azez ilçesinde halk, "tiyatro" olarak gördükleri sözde seçimleri protesto etmek için bir araya geldi.

Seçim karşıtı slogan atan binlerce gösterici, muhaliflerin benimsediği "devrim bayraklarını" taşıdı.

İdlib'deki gösterilere katılan Doktor Yasser Kinash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerini yok eden rejimin yaptığı seçimleri kabul etmediklerini söyledi.

Kinash, "Bu ülkeyi yok eden, çocukları katleden, insanları yerlerinden ederek göçe zorlayan bir zalimin yaptığı seçimi kabul etmiyoruz." dedi.

Suriye devriminin rejim düşene kadar sonlanmayacağını vurgulayan Kinash, "Gösteriler, Suriye devriminin devam ettiğinin göstergesidir. Devrimimiz, başında olduğu gibi en heyecanlı ve en şerefli şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Muvafak Hüseyin ise "Esed'in düzenlediği seçimleri kabul etmediğimizi tüm dünyaya duyurmak için toplandık. Bizi katleden, bizi yerimizden eden sistemi reddediyoruz." diye konuştu.

Halid Huşum, rejimin düzenlediği sözde seçimin tek taraflı olduğunu belirtti.

Huşum, "İran ve Rusya'nın uşaklığını yapan Esed'in sözde başkanlık seçimlerini kabul etmiyoruz. Bu tek taraflı bir seçim. Suriye'nin tümünü kapsayan bir seçim değil." şeklinde konuştu.

Nuri Muhammed de "demokratik bir ortamda olmayan ve Suriye'nin bütününü kapsamayan" sözde seçimleri reddettiklerini söyledi.

Rejim ve destekçileri BM sürecini hiçe saydı

Esed rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da hiçe sayıyor.

BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda, "Cenevre süreci" olarak adlandırılan görüşmelerin gündemi ve yol haritası belirlendi.

Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapılması, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Ancak rejim, geçiş yönetimi kurulmasına yanaşmazken Anayasa Komitesi çalışmalarının başlamasına da yıllardır engel çıkartıyor.

Rusya ve İran ise söylemlerinde Komite çalışmalarını desteklediklerine yer verse de rejim üzerinde nüfuz kullanmaya yanaşmıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bine yaklaştı
AB, aşı sevkiyatında geciken AstraZeneca'dan tazminat talep etti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
BM: Çatışmalar Kovid-19'la mücadele çabalarını zorlaştırıyor
Avrupa'da aşı dezenformasyonu yapan Rus iletişim ajansı Türkçe bilen personel arıyor

Benzer haberler

Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi

Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa: Suriye halkının tümünün katılmadığı bir seçim meşru değil

Suriye muhalefeti, meşru görmedikleri Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimine karşı çıkıyor

Esed'in göstermelik seçiminde ne kendisi ne sözde rakipleri halka göründü

Esed'in göstermelik seçiminde ne kendisi ne sözde rakipleri halka göründü
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal sessizliğini bozdu

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal sessizliğini bozdu
Burak Elmas: Yeni bir teknik direktörle anlaşılması durumunda sözleşmeyi iptal edeceğiz

Burak Elmas: Yeni bir teknik direktörle anlaşılması durumunda sözleşmeyi iptal edeceğiz