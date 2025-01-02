Dolar
35.31
Euro
36.35
Altın
2,657.60
ETH/USDT
3,455.50
BTC/USDT
97,186.00
BIST 100
9,961.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esed rejimini öven içerikler çıkarılıyor

Suriye geçici hükümeti, devrik Esed rejimini öven içeriklerin eğitim öğretim müfredatından çıkartılması için çalışmalar yapıyor.

Sercan İrkin  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esed rejimini öven içerikler çıkarılıyor

Istanbul

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye'deki yeni yönetimin Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, okullarda uygulanan müfredatta yapılan değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Kadri, müfredattan devrik Esed rejimini öven içeriklerin çıkarılması talimatını verdiklerini belirterek, "Tüm ders kitaplarında rejim bayrağı yerine devrim bayrağı görsellerini kullandık." dedi.

Eğitim Bakanı Kadri, gerekli düzenlemeler yapılana kadar müfredatın mevcut haliyle kalacağını kaydederek, "Duyurulan değişiklikler ise yalnızca Esad rejiminin İslam Eğitimi müfredatında kullandığı bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgilidir. Örneğin, bazı Kur’an ayetlerinin yanlış yorumlanması yerine, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında geçtiği şekilde doğru açıklamalarını esas aldık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam insanlığa verilmiş olan en büyük nimettir
Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
Elbistan'da depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esed rejimini öven içerikler çıkarılıyor

Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esed rejimini öven içerikler çıkarılıyor

Belçika Dışişleri Bakanı Quintin, Ankara'da Suriye'nin yeniden imarına destek mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de kendini sıkıntıda hisseden kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir

Göç ve Diaspora Vakfının Suriye'ye ilişkin raporları yayımlandı

Göç ve Diaspora Vakfının Suriye'ye ilişkin raporları yayımlandı
İsrail, Şam'ın güneybatısında bir noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Şam'ın güneybatısında bir noktaya hava saldırısı düzenledi
Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine operasyon başlatıldı

Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine operasyon başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet