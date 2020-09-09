Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.
Haseke
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke’nin Guveyran bölgesinde bulunan ve örgütün kontrolünde bulunan cezaevinde, DEAŞ'lı mahkumlar, dün gece olumsuz yaşam ve temizlik koşullarına karşı isyan başlattı.
Söz konusu cezaevinde 50'den fazla ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lı mahkum tutuluyor.
Geçen aylarda da aynı cezaevinde olumsuz yaşam koşulları nedeniyle isyan başlamış, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin desteğiyle isyan bastırılmıştı.
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