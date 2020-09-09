Euro
8.84
Dolar
7.50
BIST 100
1,096.45
Altın
1,935.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi' Diyarbakır'da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Gülşen Çetin güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuşmanın sevincini yaşadı
logo
Dünya

Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.

Eşref Musa,Mohamad Misto,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 09.09.2020
Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

Haseke

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke’nin Guveyran bölgesinde bulunan ve örgütün kontrolünde bulunan cezaevinde, DEAŞ'lı mahkumlar, dün gece olumsuz yaşam ve temizlik koşullarına karşı isyan başlattı. 

Söz konusu cezaevinde 50'den fazla ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lı mahkum tutuluyor.

Geçen aylarda da aynı cezaevinde olumsuz yaşam koşulları nedeniyle isyan başlamış, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin desteğiyle isyan bastırılmıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı
AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması
Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' çağrısı
'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Benzer haberler

Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

Macron'un düşmanca siyaseti bölgede çatışma riskini artırıyor

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğimiz herhangi bir ticari ilişkiye dayanmıyor

Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğimiz herhangi bir ticari ilişkiye dayanmıyor
Hamalı küçük Muhammed gözlerine ışık olacak yardım eli bekliyor

Hamalı küçük Muhammed gözlerine ışık olacak yardım eli bekliyor
Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara hava saldırıları: 27 ölü

Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara hava saldırıları: 27 ölü