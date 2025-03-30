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Dünya

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklandı.

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak, Ahmet Karaahmet  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Şam

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı.

Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz." diyerek vizyon planlarını sıraladı.

Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, "Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.

Törende yeni kabinede yer alan bakanlar da konuşma yaptı.

Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa

⁠Yeni kabinede toplumun farklı kesimlerden isimler yer aldı

Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu.

Bu arada İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın İçişleri Bakanı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında aynı isimlerin görevlerine devam ettiği dikkati çekti.

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