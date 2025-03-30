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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Hakan Çopur  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

New York

BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramın bir dayanışma ve merhamet zamanı olduğunu kaydeden Guterres, "Umarım bu zaman dilimi, bu değerleri gerçeğe dönüştürmek için insanları bir araya getirir." değerlendirmesini yaptı.

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