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Dünya

Suriye'de çadır kentlerde yaşayan çocuklara mont yardımı yapıldı

SAR Yardımlaşma Derneğince, Suriye'nin İdlib bölgesi kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan 300 çocuğa mont yardımı yapıldı.

Salim Taş   | 15.02.2021
Suriye'de çadır kentlerde yaşayan çocuklara mont yardımı yapıldı

Hatay

Derneğin yardım dağıtım sorumlusu Dr. Nabhan Almaqrashi, AA muhabirine, Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günlerden bu yana Suriyeli çocukların yanında olduklarını, onlara destek sunduklarını söyledi.

Suriyeli çocuklara soğuk günlerde bir nebze de olsa ısınmalarını sağlamak için bir derneğin katkılarıyla mont hediye ettiklerini dile getiren Almaqrashi, bu ay ayrıca 250 Suriyeli çocuğa daha yardım sunduklarını belirtti.

Almaqrashi, çocuklara yönelik yardımların süreceğini kaydetti.

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Suriye'de çadır kentlerde yaşayan çocuklara mont yardımı yapıldı