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Dünya

AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Avrupa Birliği (AB), 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.02.2021
AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Brüksel

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiğine ilişkin can sıkıcı haberleri gördüklerini belirtti.

Stano, "Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz." ifadesini kullandı.

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