AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Avrupa Birliği (AB), 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Brüksel
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiğine ilişkin can sıkıcı haberleri gördüklerini belirtti.
Stano, "Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.