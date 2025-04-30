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Dünya

Suriye yönetimi, Şam kırsalındaki Sahnaya'da kontrolü sağladığını duyurdu

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede kontrolü sağladığını bildirdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ethem Emre Özcan  | 30.04.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Suriye yönetimi, Şam kırsalındaki Sahnaya'da kontrolü sağladığını duyurdu Fotoğraf: Bakr Al Kasem - AA

Şam

Şam Kırsalı Valisi Amir el Şeyh, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Sahnaya'da kontrolü sağladıklarını söyledi.

Vali el Şeyh, "Sahnaya'da kontrolü sağladık. Yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirdik." dedi.

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Tüm Suriyelilere eşit mesafede olduklarını vurgulayan el Şeyh, güvenliğin sağlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

El Şeyh, güvenlik güçlerinin bölgede bazı yasa dışı unsurları gözaltına aldığını ve silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki haberde, Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valileri ile bazı (Dürzi) kanaat önderleri ile ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Haberde, "Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valilerinin yanı sıra bazı kanaat önderleri ve toplumsal şahsiyetlerin katılımıyla, Şam kırsalındaki Ceremana ve Eşrefiyye Sahnaya bölgelerinde ateşkes sağlanmasına yönelik ön anlaşmaya varıldı." ifadesi kullanıldı.

Olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

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