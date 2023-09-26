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Dünya

Suriye ordusunun İdlib’e düzenlediği saldırıda 10 sivil yaralandı

Suriye ordusunun İdlib ilinin güneybatısında Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlediği kara saldırısında 2'si çocuk 4'ü kadın 10 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Suriye ordusunun İdlib’e düzenlediği saldırıda 10 sivil yaralandı

İdlib

Hama'nın kuzeybatısında Curin köyünde konuşlu Suriye ordusu ve destekçileri, İdlib’in güneybatısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ordusunun düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 4’ü kadın toplam 10 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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