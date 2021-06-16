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Dünya

Suriye’nin kuzeyindeki Bab’da Anadolu Kültür Merkezi açıldı

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı.

Ömer Koparan   | 16.06.2021
Suriye’nin kuzeyindeki Bab’da Anadolu Kültür Merkezi açıldı

El Bab

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’da Anadolu Kültür Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcıları Anıl Alkal ve Rızvan Eroğlu, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, YTB temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kuran-Kerim tilavetiyle başlayan tören, dua edilmesi ve kurdele kesimiyle devam etti.

Hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezlerinde, eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları verilecek.

Açılışa katılan heyet, yaklaşık 600 kişinin eğitim alacağı merkezdeki derslikleri ziyaret etti.

YTB iş birliğinde Afrin, Cerablus, ve Azez’de de Anadolu Kültür Merkezleri açılmıştı.

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