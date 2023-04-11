Suriye’nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor
Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgede sağanak yağış etkili oluyor.
El Bab
Haleb’in Bab ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı, çok sayıda araç yolda kaldı.
Okul bitiş saatlerinde öğrenciler, su birikintilerin olduğu sokaklardan geçerken zorlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.