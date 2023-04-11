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Dünya

Suriye’nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgede sağanak yağış etkili oluyor.

Ömer Koparan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Suriye’nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor

El Bab

Haleb’in Bab ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı, çok sayıda araç yolda kaldı.

Okul bitiş saatlerinde öğrenciler, su birikintilerin olduğu sokaklardan geçerken zorlandı.

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