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Dünya

Suriye’nin kuzeyinde Nevruz Bayramı kutlandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de baharın gelişinin habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlanıyor.

Ömer Koparan   | 21.03.2022
Suriye’nin kuzeyinde Nevruz Bayramı kutlandı

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Şeyh Hadi bölgesinde toprağın uyanışı, baharın gelişi, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı şenlikleri düzenlendi.

Yöresel kıyafetler giyen Suriyeliler, halk oyunlarıyla Nevruz kutlamalarına katıldı.

Barış ve huzur ortamının sağlandığı Afrin'de Kürtler, Türkmenler ve Araplar bir araya gelerek nevruzun sevincini doyasıya yaşadı.

Küçük çocuklar da yöresel kıyafetleriyle şenliklere eşlik etti.

Esed rejiminin saldırıları yüzünden evini terk ederek Afrin'in Şeyh Hadid bölgesine göç eden Muhammed Dıgeym, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bugün Kürt kardeşlerimizle Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'yla kardeşlik bağlarımız daha da güçlendi." dedi.

Arap, Kürt, Türkmen hep bir arada baharın gelişini kutladıklarını belirten Dıgeym, "Terör örgütü YPG/PKK bizleri birbirimizden ayırmıştı, şimdi hep beraberiz." diye konuştu.

40 yaşındaki Afrinli Eylül Bekir, Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Şeyh Hadid beldesine geldiğini dile getirerek "Terör örgütü zamanında burada yaşıyordum ilk defa Nevruz Bayramı'nı ayrım olmadan kutluyoruz. Önceden örgüt ayrı ayrı programlar düzenleyip Arap ve Türkmenlerle bizi bir araya getirmezlerdi. Çok şükür ilk kez bir arada Nevruz Bayramı'nı huzur ve güven içinde kutluyoruz." ifadesini kullandı.

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