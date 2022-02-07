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Dünya

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde rejim karşıtı protestolar sürüyor

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde hayat pahalılığı, yolsuzluk ve kötü güvenlik şartlarına karşı dün başlatılan protestolar bugün de sürdü.

Eşref Musa   | 07.02.2022
Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde rejim karşıtı protestolar sürüyor

Suveyde

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, hayat pahalılığı, yolsuzluk, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde fidye karşılığında kaçırma olaylarından ortaya çıkan kötü güvenlik şartlarına karşı dün gösteriler düzenleyen Süveyda halkı, bugün de eylemlerine devam etti.

Kent merkezi ile kırsal kesimdeki Şehba, Mecadil ve Hazem köylerinde bir araya gelen protestocular, Şam-Süveyda otoyolunu da lastikleri yakarak kesti.

Göstericiler, "2254 BM kararını uygulamak için birlikteyiz", "Bütün Suriyeliler için bir vatan" yazılı dövizleri taşıyarak, Esed rejimine karşı sloganlar attı.

Protestocular, diğer şehirlerde yaşayan halka da daha büyük gösteriler için çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı kararda, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "Birlik Hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi çağrısı yapılmıştı.

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