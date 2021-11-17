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Dünya

Suriye muhalefeti, ABD'den Esed rejimiyle normalleşmeye karşı çıkmalarını istedi

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimine yönelik uluslararası yaptırımların sürmesini istediklerini belirterek, ABD'den rejimle normalleşmeye karşı çıkmalarını istediklerini söyledi.

Ethem Emre Özcan   | 17.11.2021
Suriye muhalefeti, ABD'den Esed rejimiyle normalleşmeye karşı çıkmalarını istedi

Ankara

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ve beraberindeki heyetle dün yaptıkları görüşmeyi AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, geçici hükümetin Gaziantep'te bulunan binasında yapılan görüşmede, Suriye sahasını ilgilendiren pek çok konuyu ele aldıklarını aktardı.

Toplantının yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Mustafa, "Görüşmede, ABD heyetine önemli mesajlar ilettik. Bunların başında siyasi süreçte gelinen nokta oldu. ABD heyetine, rejimin herhangi bir siyasi sürece uymadığını ve bu süreci sadece zaman kazanmak için kullandığını, ne rejimin ne de Rusya'nın bu konuda ciddi olduğunu anlattık." ifadesini kullandı.

Mustafa, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye ilişkin 2254 Sayılı Kararı'nda belirlenen siyasi sürece bağlı olduklarını ABD heyetine belirttiklerini kaydederek, "Muhalefet olarak, rejimin engellemeye çalıştığı siyasi süreci canlı tutmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ancak bu süreci oyalamaya çalışan rejim ve Rusya, çözümün askeri olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. İhlaller devam ediyor." diye konuştu.

Suriye'ye gönderilen BM yardımlarının önemine dikkati çeken Mustafa, "Görüşmede, Suriye'ye gönderilen insani yardımların Türkiye üzerinden aynı sınır kapılarından devam etmesi gerektiğini vurguladık." dedi.

"Rejim bölgesine dönenlerin alıkonulduklarına şahit oluyoruz"

Kendilerini ziyaret eden ABD'li diplomatlarla rejim zindanlarındaki tutukluların akıbeti hakkında konuştuklarını söyleyen Mustafa, şöyle devam etti:

"Esed rejiminin saldırıları yüzünden evlerini terk ederek yurt dışına göç etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin durumunu da ele aldık. Rejim ve Rusya'nın mültecileri geri döndürmek için düzenledikleri sözde konferanslara rağmen rejim bölgesine dönenlerin alıkonulduklarına şahit oluyoruz. Bu da pek çok uluslararası raporlara yansıyor. Bu durumu ABD heyetine de aktardık."

Mustafa, görüşmede, Sezar Yasası çerçevesinde rejime uygulanan yaptırımların sürmesi gerektiğini vurguladıklarını belirterek, "ABD heyetine, mültecilerin terörden temizlenen bölgelere güvenli şekilde dönmelerine katkı sağlamak üzere geçici hükümetin çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirttik. Yönetimimizde bulunan kurtarılmış bölgelerde 4 milyonu aşkın sivil yaşıyor." ifadesini kullandı.

Esed rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi

Bazı Arap ülkelerinin rejimle ilişkilerini normalleştirmeye yönelik attıkları adımların da görüşmede ele alındığı bilgisini paylaşan Mustafa, şunları kaydetti:

"Bazı Arap ülkelerinin rejimle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız. Rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi siyasi süreci zorlaştıracaktır. Bu yöndeki görüşümüzü, ABD heyetine ifade ettik. Onlardan da buna karşı çıkmalarını istedik. İnsanlığa karşı savaş suçu işleyen rejime uygulanan yaptırımların devam edeceğini belirten ABD heyeti, rejimle normalleşmeye karşı olduklarını kaydetti.

Esed rejimine uygulanan yaptırımların süreceğini dile getiren Amerikan heyeti, siyasi çözüm olmadan Suriye'nin yeniden inşasına destek vermeyeceklerini, ABD'nin Suriyeli muhaliflere destek vermeye devam edeceğini ve insani yardımların süreceğini ifade etti."

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