Suriye Milli Ordusu'na 400 yeni asker katıldı
Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin'de bir aylık eğitimin ardından 400 askeri mezun etti.
Afrin
SMO, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde 400 askere eğitim verdi.
Bir ay boyunca farklı eğitimlerden geçen askerler, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde görev yapacak.
SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile terörden arındırılan bölgesi kontrol ediyor.
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