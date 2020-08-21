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Dünya

Suriye Milli Ordusu'na 400 yeni asker katıldı

Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin'de bir aylık eğitimin ardından 400 askeri mezun etti.

Mehmet Burak Karacaoğlu   | 21.08.2020
Suriye Milli Ordusu'na 400 yeni asker katıldı Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin'de bir aylık eğitimin ardından 400 askeri mezun etti. Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde farklı eğitimlerden geçen askerler, güvenli bölgelerde görev yapacak. Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Afrin

SMO, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde 400 askere eğitim verdi. 

Bir ay boyunca farklı eğitimlerden geçen askerler, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile terörden arındırılan bölgesi kontrol ediyor.


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