Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
99,027.82
Altın
1,484.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat Nehrinin doğusunda teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndan 2 asker şehit oldu.

Ömer Koparan,Adham Kako,Levent Tok,Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 11.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 asker şehit oldu

Tel Abyad

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat Nehrinin doğusunda teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 2 asker şehit oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO'dan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ile girilen şiddetli çatışmalarda biri Tel Abyad, diğeri de Rasulayn'da olmak üzere 2 asker şehit oldu, 9'u yaralandı.

Dün de SMO'dan 4 asker şehit düşmüş, 3'ü yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

14 köy teröristlerden kurtarıldı

14 köy teröristlerden kurtarıldı

YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 asker şehit oldu

İdlib halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İdlib halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Dimdik ayaktayız

Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Dimdik ayaktayız
Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi