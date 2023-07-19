Dolar
26.93
Euro
30.24
Altın
1,975.26
ETH/USDT
1,911.00
BTC/USDT
30,018.00
BIST 100
6,466.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Mili Ordusu, saflarını 5 bin yeni unsurla güçlendirdi

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 5 bin unsuru saflarına kattı.

Ömer Koparan  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Suriye Mili Ordusu, saflarını 5 bin yeni unsurla güçlendirdi Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Afrin

SMO çatısı altında yer alan Hamza ve Süleyman Şah tümenleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Şeyh Hadid beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini bitiren 5 bin yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Eğitimlerini tamamlayan unsurların yanı sıra askeri araçların da katılımıyla geçit töreni yapıldı.

Uçaksavarla donatılmış 100 araç, ağır makineli tüfek, doçka yerleştirilmiş 100 zırhlı araç, 80 zırhlı pikap, 300 zırhlı muharebe aracı ve makineli tüfek yerleştirilmiş 300 dağ motosikleti törende yer aldı.

Suriye Milli Ordusu saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da lokantada soluk borusuna yemek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Ardahan'da gönüllü gençler ormanda çöp topladı
Kars'taki Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi
Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak

Benzer haberler

Suriye Mili Ordusu, saflarını 5 bin yeni unsurla güçlendirdi

Suriye Mili Ordusu, saflarını 5 bin yeni unsurla güçlendirdi

İsrail'in, Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden 45 öğrenci mezuniyet töreninde anıldı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden 45 öğrenci mezuniyet töreninde anıldı

Suriye yönetimi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu

Suriye yönetimi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu
ABD, Rus savaş uçaklarının, Suriye'de İHA'larını taciz etmeyi sürdürdüğünü belirtti

ABD, Rus savaş uçaklarının, Suriye'de İHA'larını taciz etmeyi sürdürdüğünü belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet