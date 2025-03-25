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Dünya

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadı.

Ahmet Karaahmet  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadı

Şam

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Dera'nın batısındaki Koya köyünde yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine yönelik topçu ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Bu saldırıların, Kuneytra ve Dera illerine yönelik saldırıların bir parçası olduğu bildirilerek, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnediği vurgulandı.

Bakanlık, saldırıları "en şiddetli şekilde kınayarak" uluslararası camiaya İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri soruşturma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Suriye halkı da topraklarına sahip çıkmaya ve zorla yerinden edilme girişimlerine karşı koymaya çağırıldı.

Bu saldırıların halkı haklarını savunmaktan alıkoyamayacağı kaydedilerek, halkın direncinin devam edeceğini bildirdi.

İsrail, Suriye topraklarına saldırmaya devam ediyor

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurduğunu duyurmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Koya köyünde ilerleyerek yeni topraklar işgal etmesi, köy halkının yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail savaş uçakları, 22 Mart'ta da T4 Askeri hava üssü ile Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

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