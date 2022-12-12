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Dünya

Suriye’deki kamplara her gün 54 bin ekmek dağıtılıyor

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 12.12.2022
Suriye’deki kamplara her gün 54 bin ekmek dağıtılıyor

İdlib

İHH İnsani Yardım Vakfı ile İnsan Charity kurumunun işbirliği ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin fon desteğiyle uygulanan proje kapsamında Suriye’nin İdlib ili kırsalında Harbenuş, Maaret Mısrin ve Kefer Yahmul bölgelerindeki çadır kamplarda yaşayan sivillere her gün 54 bin ekmek dağıtılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulanan proje sayesinde bölgeye hem ekonomik destek sağlandığını hem de ihtiyaç sahiplerinin ekmeği ücretsiz temin edebildiğini söyledi.

Projenin dört aşama olarak uygulandığını belirten Tosun, “İlk etapta İdlib kırsalındaki çiftçilerden buğday satın alınıp bölgedeki değirmende una dönüştürülüyor. Bu unlar, fırında ekmek haline getirilip paketleniyor. Her pakette 6 adet Suriye ekmeği bulunuyor. Toplam 9 bin paket yani 54 bin adet ekmeği, her gün İdlib kırsalında belirlemiş olduğumuz 31 farklı çadır kampındaki 4 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz.” dedi.

Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Buğdayın temininden başlayıp ekmeğin dağıtımına kadar süren tüm aşamalarda buğday değer zincirini destekleyip dayanıklı geçim kaynaklarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca savunmasız durumda olan ihtiyaç sahibi insanların gıda güvenliklerini iyileştirerek en temel ihtiyaçlardan birisi olan ekmeğe ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlamış oluyoruz.’’

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.​​​​​​

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