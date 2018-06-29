Kanada Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de yaşanan felaketin sorumlularının Esed rejimi ile onun müttefikleri olduğunu açıkladı.

OTTAWA

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneybatısında hastaneler ve sivillere yönelik saldırılar kınandı.

Açıklamada, "Kanada, güneybatı Suriye'deki durumdan çok ciddi endişe duyuyor. Esed rejimi ve müttefikleri, on binlerce insanın yerinden edilmesi de dahil olmak üzere siviller üzerinde felakete neden oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Suriye rejiminden, şiddeti derhal sona erdirmesi istenen açıklamada, "Çatışmanın tüm taraflarının, uluslararası insani hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın da taahhütlerini yerine getirmesi istenerek, "Kanada, savaş suçları ve Suriye'deki insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olanlar için hesap vermeleri talebini tekrarlıyor." vurgusu yapıldı.

Uluslararası kaynakların paylaştığı bilgiye göre, rejim güçlerinin önceki gün, ülkenin güneybatısındaki Dera'nın Misrefe beldesine düzenlediği hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetmişti. Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almış, ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler önceki gün, Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Muhabir: Seyit Aydoğan