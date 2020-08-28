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Dünya

Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları devam ediyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarının "yapıcı geçtiği ve yararlı konuların gündeme getirildiği" bildirildi.

Bayram Altuğ   | 28.08.2020
Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları devam ediyor Fotoğraf: Bayram Altuğ/AA

Cenevre

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere toplamda 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin toplantısı, TSİ 11.15'te Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.

Üçüncü tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, BM'ye girişinde "Bugün beklentileriniz nedir?" sorusuna "En iyisini bekliyoruz." cevabını verdi.

Rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari ise 3'üncü turun başından bu yana herhangi bir açıklama yapmadı. Kuzbari'nin gün içinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in sözcüsü Jennifer Fenton da BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, 3'üncü tur görüşmelerin yarın yapılacak oturumların ardından sona ermesinin beklendiğini söyledi.

Sözcü Fenton, "Özel Temsilcinin de belirttiği gibi oturumların gündemi net. Müzakereler de olumlu geçiyor. Pedersen'in de belirttiği üzere faydalı konular gündeme getirildi." dedi.

Toplantılar sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor.

24 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'de yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen 4 kişi toplantılarda yer almadı.

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