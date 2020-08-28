Euro
8.72
Dolar
7.33
BIST 100
1,107.36
Altın
1,951.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

İngiltere'den Libya'da ateşkese ve siyasi çözüme destek

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Nicholas Hopton, ülkesinin Libya'da ateşkes için yapılan barış girişimine ve siyasi çözüme destek verdiğini açıkladı.

Muhammed Semiz   | 28.08.2020
İngiltere'den Libya'da ateşkese ve siyasi çözüme destek

Trablus

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Nicholas Hopton, ülkesinin Libya'da ateşkes için yapılan barış girişimine ve siyasi çözüme destek verdiğini açıkladı.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiliz Büyükelçi Hopton, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hopton, görüşmede, ülkesinin Libya'da istikrarın sağlanması ve ateşkes için yapılan barış girişimine ve siyasi çözüme destek verdiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Libya'daki son gelişmeler, ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iletişimin geliştirilmesiyle bir dizi iş birliği dosyası ele alındı.

Libya ordusu Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ettiğini açıklamıştı

Libya ordusu, dün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerinin bulunduğu bölgelere 12'den fazla Grad füzesi attığını bildirmişti.

Libya hükümeti de Hafter milislerinin Sirte ve Tragin kentlerinde ihlallerini sürdürdüğünü belirtmişti.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari ise ateşkesi ihlal etmediklerini öne sürmüştü.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti
Kovid-19 tehdidi artarken korunmanın yolu maske, mesafe ve hijyenden geçiyor
Ege Üniversiteli bilim insanları, koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan genlerini buldu
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 371 vakaya rastlandı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1057, Brezilya'da 984, Meksika'da 518 kişi öldü

Benzer haberler

BBC araştırması, Libya'daki askeri akademi katliamından BAE'nin sorumlu olduğunu ortaya koydu

BBC araştırması, Libya'daki askeri akademi katliamından BAE'nin sorumlu olduğunu ortaya koydu

İngiltere'den Libya'da ateşkese ve siyasi çözüme destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti

Libya Petrol Kurumu: Libya petrolü üzerindeki çatışma siyasi hedefleri olan uluslararası bir çatışmadır

Libya Petrol Kurumu: Libya petrolü üzerindeki çatışma siyasi hedefleri olan uluslararası bir çatışmadır
TBMM Başkanı Şentop: Libya'da uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan devletler, meşru hükümete saygı göstermeli

TBMM Başkanı Şentop: Libya'da uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan devletler, meşru hükümete saygı göstermeli
Libya ordusu: Hafter milisleri Grad füzeleriyle saldırarak ateşkesi ihlal etti

Libya ordusu: Hafter milisleri Grad füzeleriyle saldırarak ateşkesi ihlal etti