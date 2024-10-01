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Dünya

Sudan'dan Türkiye'ye insani destek övgüsü

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Şemseddin el-Kebbaşi, Türkiye'nin insani alan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'ı destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

Ahmed Satti  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Sudan'dan Türkiye'ye insani destek övgüsü

Sudan

Egemenlik konseyinden yapılan açıklamaya göre Kebbaşi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Port Sudan'daki ofisinde kabul etti.

Kebbaşi, Türk hükümetine savaş döneminde Sudan halkına verdiği destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Sudan hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediğini belirten Kebbaşi, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde her alanda ortak işbirliğini sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Kebbaşi, Türkiye'nin insani alan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'ı destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

Büyükelçi Yıldız ise Türkiye'nin, Sudan halkına mevcut sıkıntılarında destek ve yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Sudan'ı öncelikleri arasına aldığını ifade eden Yıldız, ikili ilişkileri ve işbirliği geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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