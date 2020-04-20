Euro
7.54
Dolar
6.94
BIST 100
98,945.88
Altın
1,692.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'daki Türk yardım kuruluşları ramazanda 17 bin gıda kolisi dağıtacak

Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK), ramazan ayında ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak.

Ömer Erdem   | 20.04.2020
Sudan'daki Türk yardım kuruluşları ramazanda 17 bin gıda kolisi dağıtacak Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Hartum

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında olduğu onun üzerinde yardım kuruluşu, 17 bin gıda kolisi dağıtarak binlerce insanın yüzünü güldürecek.

Türk Kızılay, 5 bin gıda kolisi dağıtacak

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştıracak.

TDV ve TİKA da 4 bin gıda kolisi dağıtacak.

Ayrıca İHH, Aziz Mahmud Hüdayi, İnsan ve İrfan, Ribat, Rida, Hayrat vakıfları gibi çok sayıda yardım kuruluşu binlerce ailenin ramazan sevincine ortak olacak.

Türk STK'lerin açtırdığı su kuyusu sayısı 2 bini aştı

Hartum Din İşleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ezeli kardeşlik bağları ve ortak kültürün bulunduğu Sudan'da onun üzerinde Türk resmi kurumu ve STK'si bulunduğunu belirterek, iki ülke ve halkları arasındaki dostluğu daha da kuvvetlendirmek için çeşitli yardım ve kalkınma projelerine destek olduklarını ifade etti.

Yardımların özellikle Kurban Bayramı ve ramazan ayında yoğunlaştığını dile getiren Dadaş, bu ramazanda Sudan genelinde Türk yardım kuruluşlarının 17 bin gıda kolisini sofralara ulaştıracağını belirtti.

Sudan'daki Türk kurum ve kuruluşlarının insani yardımların yanı sıra burs, eğitim, barınma, su kuyusu açma, yetim destekleme, doğal afetlerden etkilenenlere kalıcı konut inşası, zirai ve mesleki eğitim gibi çeşitli alanlarda da faaliyetler yürüttüğünü belirten Dadaş, "Türk yardım kuruluşları olarak, geçen kurbanda hayırseverlerin bağışladığı 8 binden fazla kurbanı yerlerine ulaştırdık. Sudan genelinde açtırılan su kuyusu sayısı 2 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Hartum Din İşleri Müşaviri Dadaş, Türk resmi kurumları ve STK'lerinin maske, eldiven, hijyen malzemesi ve farkındalık çalışmalarıyla Sudan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan, Kovid-19'la mücadelede komşularına desteği sürdürüyor
İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1648’e çıktı
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında test kapasitesi krizi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Benzer haberler

Sudan'daki Türk yardım kuruluşları ramazanda 17 bin gıda kolisi dağıtacak

Sudan'daki Türk yardım kuruluşları ramazanda 17 bin gıda kolisi dağıtacak

İHH Kovid-19 farkındalığı için Sudan'da hijyen malzemesi dağıttı

Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı

Sudan'da ayrılıkçı 'Sudan Kurtuluş Hareketi' barış müzakerelerine döndü

Sudan'da ayrılıkçı 'Sudan Kurtuluş Hareketi' barış müzakerelerine döndü
Avrupa Birliği’nden Sudan’ın koronavirüsle mücadelesine 80 milyon avro

Avrupa Birliği’nden Sudan’ın koronavirüsle mücadelesine 80 milyon avro