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Dünya, Koronavirüs

Kazakistan, Kovid-19'la mücadelede komşularına desteği sürdürüyor

Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan'a 3 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Aliia Raimbekova   | 20.04.2020
Kazakistan, Kovid-19'la mücadelede komşularına desteği sürdürüyor

Nur Sultan

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak küresel salgın nedeniyle zor durumda olan ortaklarına imkanları çerçevesinde gerekli insani yardım sağladığına işaret edildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın şubat ayında Çin'e tıbbi koruyucu ekipman desteği sağlayan ilk ülkelerden olduğu ifade edildi.

Ülkenin Kırgızistan ve Tacikistan'a toplam 3 milyon dolar tutarında un desteğinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bölge ülkelerin bu zor günlerde ihtiyacıyla beraber dostluk ve kardeşlik bağlarına da yönelik bu yardım, Tacik ve Kırgız yetkilileri tarafından takdirle karşılandı." denildi.

Açıklamada, insani yardım sağlamanın Kazakistan'ın dış politikasının önemli başlıklarından olduğuna dikkati çekilerek, son yıllarda Kazakistan'ın birçok ülkeye yardımlarda bulunduğu aktarıldı.

Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk yatırımcıları YDA Grubu ve Nobel İlaç firmalarının ülkede üretilmeyen ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım gönderdiği ifade edilen açıklamada, söz konusu firmaların kardeş ülkelerin karşılıklı yardımlarının güzel bir örneğini ortaya koyduğu kaydedildi.


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Kazakistan, Kovid-19'la mücadelede komşularına desteği sürdürüyor
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