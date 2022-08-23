Dolar
18.12
Euro
18.06
Altın
1,747.62
ETH/USDT
1,639.70
BTC/USDT
21,491.00
BIST 100
3,121.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'daki sellerde ölü sayısı 89'a çıktı

Sudan'da devam eden yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a yükseldiği bildirildi.

Adam Abu-bashal, Ahmed Osama Satti   | 23.08.2022
Sudan'daki sellerde ölü sayısı 89'a çıktı

Hartum

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkede devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 89'a çıktığı, 36 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da sel felaketleri nedeniyle yaşanan can ve mal kaybından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Peretz, "BM, elinden geldiğince destek sağlıyor ve şu ana kadar 40 bin kişiye yardım ulaştırdı. Gelecek haftalarda daha fazla insani yardıma ihtiyaç olacak." ifadelerini kullandı.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

BM İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durmasından dolayı teşekkür ederim
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor
Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'ad ve soyadı değişiklik başvurusu' açıklaması

Benzer haberler

Sudan'daki sellerde ölü sayısı 89'a çıktı

Sudan'daki sellerde ölü sayısı 89'a çıktı

Sudanlılar, eğitim, turizm ve iş için Türkçe öğreniyor

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı

Sudan'da seller nedeniyle OHAL ilan edildi

Sudan'da seller nedeniyle OHAL ilan edildi
Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 79'a çıktı
İHH, Sudan'da 450 çocuğu sünnet ettirdi

İHH, Sudan'da 450 çocuğu sünnet ettirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet