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Dünya

Sudan'daki kolera salgınında 22 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, yağmur mevsimin başlamasıyla yayılan kolera salgınından dolayı 22 kişinin öldüğünü belirtti.

Ahmed Satti  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Sudan'daki kolera salgınında 22 kişi hayatını kaybetti

Sudan

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Bakan İbrahim, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İbrahim, toplantıda ülkedeki sağlık koşullarının görüşüldüğünü aktardı.

İbrahim, Sudan'ın bazı eyaletlerinde yağmur mevsiminin başlamasıyla ortaya çıkan kolera vakalarının tespit edildiğini söyledi.

Haziran ayından itibaren yayılan kolera salgınından dolayı 22 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan İbrahim, kolera vaka sayısının 354'e ulaştığını ifade etti.

İbrahim, hastalıkla mücadelenin yanı sıra sağlıklı içme suyu sağlamak için ilgili makamlarla iletişim halinde olduklarını dile getirerek, kolera aşısı sağlamak için uluslararası toplumla iletişime geçtiklerini aktardı.

Bakan İbrahim, eyalet yetkililerine, salgınlarla mücadeleye yönelik müdahaleleri artırma ve çevre sağlığına dikkat etme çağrısında bulundu.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

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