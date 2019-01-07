Sudan'daki gösterilerde 816 kişi gözaltına alındı

HARTUM

Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman, parlamento önünde yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve çeşitli eyaletlerdeki 381 eylemde 19 Aralık'tan bu yana 816 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, başkentin farklı noktalarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümek üzere küçük gruplar halinde toplanan eylemcileri polis göz yaşartıcı gazla dağıtmıştı.

Beşir protestoların başladığı kenti ziyaret edecek

Öte yandan, Nil Nehri eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, 8 Ocak Salı günü gösterilerin başladığı Atbera kentine gideceği belirtildi.

Şark televizyonunun haberinde de, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, 55’inci Silahlı Kuvvetler Milli Atıcılık Festivali etkinliklerine ve kapanış merasimine katılmak üzere Atbera kentine gelecek." ifadeleri kullanıldı.



Ekonomik kriz kaynaklı gösterilerin fitilinin ateşlendiği Atbera'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin binası eylemcilerce ateşe verilmiş, kentteki gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Beşir, gösterilerin ardından iki hafta önce de El Cezira eyaletini ziyaret etmişti.



Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.



Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.



Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Muhabir: Ömer Erdem