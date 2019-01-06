HARTUM

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlayan ve hızla ülke geneline yayılan ekonomik kriz kaynaklı rejim karşıtı gösteriler 19. gününe girdi.

Gösteriler, ekmek fiyatlarındaki artış sonrası başladığı için "ekmek protestoları" olarak da adlandırılıyor.

Göstericiler, kaynakların adil paylaştırılmasını, yakıt ve nakit sıkıntısının çözülmesini ve 29 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasını istiyor.

Beşir'e sunulması düşünülen “istifa belgesi” 3. kez polis engeline takıldı

Ülkede bağımsız doktor, öğretmen ve mühendis sendikalarının çağrısıyla protestoların başladığı 19 Aralık'tan bu yana protestocular, üçüncü kez başkent Hartum'da Beşir’in görevi bırakması talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çıkan, ülkenin ana caddelerinden Havadis ve Hartum Uluslararası Havalimanı yakınındaki Kubri Kober bölgesinde toplanan ve Beşir’in istifası ile “Geçiş Konseyi” kurulması gibi talepleri iletmek üzere saraya yürümek isteyen kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Göstericiler, polisin müdahalesinin ardından dağıldı.

Başkentin farklı bölgelerinde gösteriler düzenlendi

Beşir’e daha önce iki kez “istifa belgesi” sunma girişimi polisin müdahalesine takılmıştı.

Bugün ayrıca Hartum Üniversitesi çevresi ile Cumhuriyet ve Seyyid Abdurahman caddeleri ile Burri bölgesinde de gösteriler yapıldı.

Sudan’daki çeşitli meslek grupları, dün başkentteki Seyyid Abdurrahman ve Cumhuriyet caddeleri, Dim ve Seccane mahalleleri ile Burri bölgesinde toplanma çağrısı yapmıştı.

Hartum Üniversitesindeki öğretim görevlileri de pazar günü ülkedeki durumu protesto etmek ve Beşir’in görevi bırakması talebiyle eylem düzenlemişti.

Sudan meslek örgütleri topluluğundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bazı öğretim görevlilerini gözaltına aldığı belirtilmişti.

Sudan'daki Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi, eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi, Gazi Salahuddin'in liderliğini yaptığı Şimdi Islah Hareketi Partisi ve Müslüman Kardeşler Hareketi'nin de aralarında bulunduğu 23 parti, 1 Ocak’ta başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemiş, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, ülkede işleri yürütmek için bir Geçiş Konseyi ve Milli Hükümet kurulması talebini ileteceklerini açıklamıştı.

Basın toplantısında açıklanan ve Beşir'e iletilecek metinde, üzerinde anlaşılan başbakanın Geçiş Konseyi ve siyasi güçlerle istişare halinde kabineyi kurması, Sudan Meclisinin ve 18 eyaletteki hükümetler ile meclislerin feshedilmesi ve 100 üyeli Milli Meclisin kurulması öngörülüyor.

Metinde, yolsuzluk oranlarının arttığı, para basamayan, siyasi ve güvenlik açısından bozulmuş hükümet sistemindeki gevşeklik nedeniyle artan enflasyonun sorumlusu gösterilen rejimin, Sudan'daki ekonomik çöküntü ve tahribatı onaracak mekanizmalara sahip olmadığı savunulmuştu.

"Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın”

Sudan Devlet Başkanı Beşir de iktidardan çekilmesini isteyenlere "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." ifadesini kullanmıştı.

Değişim İçin Ulusal Cephe Partisinin Beşir'e ileteceğini belirttiği, "görevi bırakmasını da içeren belgeyle" ilgili Beşir, bu girişimin, bakanlıklardan muaf tutulan parti yöneticileri tarafından başlatıldığını belirterek, bu kişilerin halk tarafından yetkilendirilmediğini kaydetmişti.

Beşir yönetimden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere ilişkin ise "Sudan halkının tümü benim yanımda demiyorum. Olmayan bir azınlık var. Yönetimden çekilmem için yapılan çağrılar, gençlerde karşılık bulmadı. Çünkü onlar bu konuda ikna olmadı." demişti.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Muhabir: Ömer Erdem