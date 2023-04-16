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Dünya

Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldü

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Ömer Erdem  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldü Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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