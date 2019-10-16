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Dünya

Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü

Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Ömer Erdem   | 16.10.2019
Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü

Hartum

Sudan resmi haber ajansı SUNA'daki habere göre, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar El Ubeyd kentindeki hastanelere kaldırıldı.

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