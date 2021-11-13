Sudan'da protestocular sivil yönetime geçilmesinde ısrarcı
Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestocular, ordu yönetimi sivillere teslim edene kadar gösterilerin süreceğini duyurdu.
Hartum
Askeri yönetim karşıtı grupların çağrısıyla, ordunun 25 Ekim'de yönetime el koyması ve sonrasında aldığı kararlara tepki olarak sokağa çıkan göstericilerden Muhammed Abdulmunim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 Ekim'de alınan kararlar darbedir. (Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah) El-Burhan, halk devrimine ikinci kez darbe yaptı." dedi.
İsteklerinin, askerin yönetimden çekilmesi ve sivil bir hükümetin kurulması olduğunu belirten Abdulmunim, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve azledilen Başbakan Abdullah Hamduk'un görevine dönmesi gerektiğini söyledi.
Hanan Hüseyin de Sudan halkının özgürlük için sokağa çıktığını belirterek, "Burhan'ın başkanlığında kurulan yeni Egemenlik Konseyini düşürmeden bugün evlerimize dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
"Haklarımızı hayal olarak görmeye başladık"
Alaa Mustafa, "Azledilen Başbakan Hamduk hükümetinin görevine dönmesini istiyoruz. Askerin yönetimini kabul etmiyoruz." diye konuştu.
Muhammed Cemal ise "Sudan'da haklarımızı hayal olarak görmeye başladık. İsteğimiz, halkın haklarını koruyacak sivil bir hükümettir." şeklinde konuştu.
5 protestocu öldü, 39 polis yaralandı
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü protestolarda, göstericilere polisin gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahalesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda protestocu da yaralandı.
25 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 20 oldu.
Polis güçleri ise Sudan devlet televizyonunun haberine göre, olaylarda 39 mensubunun yaralandığını bildirdi.
Barışçıl başlayan protestoların ardından bazı eylemcilerin polis karakollarına saldırdığı belirtilen haberde, polisin göstericilere karşı ateşli silah kullanmadığı ifade edildi.
Sudan'da askeri müdahale
Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.
Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.
Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve konseyin 8 üyesi ise dün yemin ederek göreve başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.