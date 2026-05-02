Bünyan halısı, türkü ve maniler eşliğinde kadınların ellerinde hayat buluyor

Bünyan Şehit Onur Karasungur Halk Eğitim Merkezince yüzyıllardır evleri süsleyen ancak son zamanlarda üretimi azalan Bünyan halısının yeniden canlanması için bir yıl önce "Geçmişe Dokunmak, Geleceği Dokumak Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında, müzik öğretmeni Mustafa Alperen'in kaleme aldığı "Dokunur Halım" türküsü eşliğinde ilmek atan kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de halıcılık geleneğini sürdürüyor.

Ayrıca, geçmişte yorgunluk ve hüzün anlamı taşıyan manileri de yeni bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan kadınlar, umut ve dayanışma anlamları içeren manilerin de geleceğe aktarılmasını hedefliyor.

Bünyan Şehit Onur Sungur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veli Arslan, AA muhabirine, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdıkları el halıcılığını yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, kursta yaklaşık 150 halı dokunduğunu söyledi.

Arslan, kurum bünyesindeki kursların yanı sıra, ilçe genelindeki okullar ve cezaevinde açılan kurslarla geleneği yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Manilerimize de yeni bir bakış açısı getirmek istedik"

Müdür Yardımcısı Sevda İnanç da ilçe genelinde yaptıkları toplantıda 40 yaş üzerindeki kadınların bir çoğunun halı dokumayı bildiklerini tespit ettiklerini dile getirdi.

Dokumayı bilmelerine rağmen uzun süredir kimsenin tezgah başına oturmadığını belirlediklerini anlatan İnanç, şöyle konuştu:

“Bu kültür unutulmaya yüz tutmuş. Biz de bir toplantı gerçekleştirdik. Dokumayı bilen kadınlarımızla bir karar aldık. Bu kültürü canlandıralım mı yoksa hep birlikte unutulmaya bırakalım mı dedik. Canlandırmak üzere bir karar aldık. Bu toplantıda müzik öğretmenimiz Mustafa Alperen de vardı. Kendisine 'Halıcılığın türküsünü yapabilir miyiz?' diye bir ricada bulunduk. Söz ve müziği kendisine ait 'Dokunur Halım' türküsünün klibini de burada çektik. Sonra manilerimizi inceledik. Geçmişte büyük kahırlar içeren manilerdi. Bu maniler öyle ki tezgah başına geçmeye değil de tezgah başından gençliğimizi uzaklaştırmaya yönelik bir izlenim vardı. Yeni bir atılımla manilerimize de yeni bir bakış açısı getirmek istedik. İnşallah kültürümüze katkısı olur.”

Kadınlar projede yer almaktan memnun

Kursiyerlerden 52 yaşındaki Zehra Bakır ise halı dokumaya uzun süre ara verdiklerini ancak halk eğitim merkezi tarafından açılan kursa katılarak çalışmaya katkı sağladıklarını anlattı.

Halı dokuma atölyesinde yaptıkları halılarla aile ekonomisine katkı sağladıklarını kaydeden Bakır, eskiden kadınların çok işi olduğunu bu yüzden halı dokumaktan bıktıklarını ancak kendilerinin keyif alarak yaptıklarını belirtti.

Kadınlardan 62 yaşındaki ev hanımı Berrin Kaya da komşularının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını söyledi.

Eskiden halı dokurken para almadıklarını, bahşişlerinin olduğunu dile getiren Kaya, "Ben 5. sınıftan beri halı dokuyorum. O dönemlerde annem, kayınvalidem para alırlardı, bize de çok az verirlerdi. Biz de o paraya terlik ve çorap alır, çok sevinirdik. Şimdi inşallah halı dokudukça kendimiz para kazanacağız. Böylece aile ekonomisine de katkı sağlayacağız." dedi.

Bünyan halısının uzun yıllardır dokunmadığını hatırlatan 55 yaşındaki Beyhan Sezenler ise bu yüzden projede bulunmak istediklerini kaydetti.

Ekibin ve ortamın güzel olduğunu dile getiren Sezenler, "Burada stresimizi atıyoruz, halı dokumaya devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk amacımız Bünyan halısını bitirmemek oldu. İkinci olarak da burada yaptığımız ürünlerden para kazanıyoruz. Hem ekonomimize de faydası oluyor. Güzel de ürünler çıkardık, festivallere ve fuarlara katıldık. Öğrencilere ilmek attırmak için üniversitelere gittik. İlgi de görüyoruz. Bu durum hoşumuza gidiyor. Gücümüz yettiğince sürdüreceğiz ve gençlere halı dokumayı aşılamaya çalışacağız. Eskiden kadınlar çok yoruldukları için hep kahır dolu maniler söylüyordu. Biz şu an isteyerek dokuduğumuz için daha güzel maniler çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.