Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.47
Dolar
5.74
BIST 100
96,072.99
Altın
1,293.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de halka hitap ediyor
logo
Dünya, Sudan

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına dünyadan tepkiler

Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri, Sudan'da olağanüstü halin kaldırılması ve Sudanlıların anayasal haklarının korunması için orduya acil çağrıda bulundu.

11.04.2019
Sudan'da ordunun yönetime el koymasına dünyadan tepkiler

Cenevre/Kahire

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'da İnsan Haklarını Takip Uzmanı Aristide Nononsi, BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule ve BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye'nin de aralarında bulunduğu BM Özel Raportörleri Sudan'daki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

"Darbe" ifadesinin kullanılmadığı açıklamada, BM Özel Raportörleri Sudan'da barışçıl gösterilere karşı aşırı güç kullanımı kınadı. BM Raportörleri, ülkede "askeri bir konseyin" kurulduğuna dair haberler geldiğini, yetkililerin halkın meşru taleplerine kulak vermesi gerektiğini belirtti.

Özel Raportör Voule, "Yetkilileri olağanüstü hali kaldırmaya davet ediyorum." ifadesini kullanırken, BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Kaye de Sudan'daki kriz anında halkın ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

BM Sudan'da İnsan Haklarını Takip Uzmanı Aristide Nononsi "Devlet makamlarını, en öncelikli sorumlulukları olan sivilleri korumak için gereğini yerine getirmeye çağırıyorum. Sudan ordusunu ve güvenlik güçlerini de çok güçlü şekilde, şiddetin artmasını önlemek için en üst seviyede tedbir almaya ve Sudan halkının anayasal haklarının korunması için acil önlemler almaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Mısır, uluslararası toplumu Sudan halkının seçimlerini ve bu kritik tarihi aşamada üzerinde uzlaşı sağlanacak seçenekleri desteklemeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kardeş ve dost ülkelere de Sudan'ı desteklemeleri ve daha iyi bir gelecek için barışçıl geçişi gerçekleştirmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

"Sudan halkının ve ulusal ordusunun bu kritik aşamayı ve sorunları aşabilme gücüne güvenimiz tamdır." ifadesine yer verilen açıklamada, Mısır'ın iki ülke halkı arasındaki derin bağları, iki kardeş halkı bir araya getiren yol ve kader birliği ışığında muhafaza etmekte kararlı olduğu kaydedildi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün yaptığı açıklamada, Sudan Yüksek Askeri Konseyinin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Avf, ülkede 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini de bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

THY, Hartum seferini iptali etti

THY, Hartum seferini iptali etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim

Sudan’da 30 yıllık Beşir dönemi sona erdi

Sudanlı aktivistlerden gösterilerin devam etmesi çağrısı

Sudanlı aktivistlerden gösterilerin devam etmesi çağrısı
Sudan’daki olaylar dünyada yankı buldu

Sudan’daki olaylar dünyada yankı buldu
Sudan'da durum belirsizliğini koruyor

Sudan'da durum belirsizliğini koruyor