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Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de halka hitap ediyor
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Dünya, Sudan

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

Yüksek Güvenlik Konseyinin yönetime el koyduğu Sudan'da ordu, halka sokağa çıkma yasağına uyulması çağrısında bulundu.

Ömer Erdem   | 11.04.2019
Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

Hartum

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, halktan, güvenlik gerekçesiyle 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymaları istendi.

Açıklamada, silahlı kuvvetler ile güvenlik komitesi, kamu güvenliği, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama görevlerini yerine getirene kadar bu karara uyulması gerektiği vurgulandı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Bin Avf, ayrıca ülkede 3 aylık OHAL ilan edildiğini söyleyerek, ülke genelinde bir ay boyunca 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

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