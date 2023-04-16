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Dünya

Sudan'da ordu ile milis güç HDK arasındaki çatışmalar sürüyor

Sudan'da ordu ile isyancı ilan edilen paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ikinci gününe girdi.

Ömer Erdem  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Sudan'da ordu ile milis güç HDK arasındaki çatışmalar sürüyor

Hartum

Dün sabah başlayan ve gece boyu devam eden çatışmalar, bugün de hız kesmedi.

Çatışmalar, başkentteki Hartum Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra kuzeydeki Meravi ve güneydeki Ubeyd havalimanları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, başkentteki ordu karargahı ve devlet televizyonu çevresinde yoğunlaştı.

Sabah saatlerinde havalanan orduya ait savaş uçağı, başkentte HDK mensuplarının bulunduğu bazı noktaları vurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Zafer saati yaklaştı. İsyancı Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin bu pervasız macerasında yitirilen masum canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sabırlı ve gururlu halkımıza yakında güzel haberler vereceğimizi müjdeliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ordu, ayrıca başkentin batısında Umdurman kentindeki devlet televizyonu binası ile doğudaki Port Sudan, Kesele ve Gadarif ile güneydeki Damazin, Kosti ve Kadugli ve batıdaki Kerari kentlerindeki HDK karargahlarını ele geçirdiğini duyurdu.

Hartum'un yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde de taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Hartum Güvenlik Komitesinin vatandaşların güvenliği için bugün resmi tatil ilan ettiği başkentte caddeler boş kalırken esnaf iş yerlerini açmadı.

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