Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 20'ye yükseldi.
Hartum
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Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 20'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 280 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 10 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle 487 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 966 hasta iyileşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.