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Dünya

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 20'ye yükseldi.

Ömer Erdem   | 18.06.2020
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 280 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 10 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle 487 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 966 hasta iyileşti.

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