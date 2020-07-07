Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.
Hartum
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 622'ye, vaka saysının da 9 bin 997'ye ulaştığı, 5 bin 34 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Afrika genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.