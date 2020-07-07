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Dünya, Koronavirüs

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.

Ömer Erdem   | 07.07.2020
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Hartum

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.


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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 622'ye, vaka saysının da 9 bin 997'ye ulaştığı, 5 bin 34 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Afrika genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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