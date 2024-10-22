Dolar
34.24
Euro
37.06
Altın
2,737.63
ETH/USDT
2,624.80
BTC/USDT
66,977.00
BIST 100
8,823.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da kolera vakası sayısı 26 bini geçti

Sudan'da kolera vakası sayısının 26 bini geçtiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Sudan'da kolera vakası sayısı 26 bini geçti

Port Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 26 bin 472'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının ise 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sudan'da haziran ayında başlayan etkili yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF) 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır
Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü kesti
HSK müfettişi, yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı
FETÖ'de gündem, elebaşının gömülmesi ve vasiyet dedikoduları
TRT Genel Müdürü Sobacı: Gazze'de sadece masum siviller değil basın mensupları da katlediliyor

Benzer haberler

Sudan'da kolera vakası sayısı 26 bini geçti

Sudan'da kolera vakası sayısı 26 bini geçti

Sudan'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 699'a yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet