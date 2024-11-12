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Dünya

Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 979'a yükseldi

Sudan'daki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 979'a çıktığı bildirildi.

Ahmed Satti  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 979'a yükseldi

Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 34 bin 108'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 979'a yükseldiği belirtildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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