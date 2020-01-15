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Dünya

Sudan'da 'isyan' bastırıldı, 43 istihbaratçı gözaltına alındı

Sudan'da güvenlik güçleri, İstihbarat Teşkilatına bağlı kapatılan Operasyonlar Biriminin başkentteki merkezine düzenlediği operasyonda, 43 istihbarat görevlisini gözaltına aldı.

Ömer Erdem   | 15.01.2020
Sudan'da 'isyan' bastırıldı, 43 istihbaratçı gözaltına alındı Fotoğraf: Mahmoud Hajaj/AA

Hartum

Sudan'da, yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri, başkentte öğle saatlerinden bu yana silahlı mukavemet gösteren ve teslim olmayı reddeden istihbaratçıların bulunduğu Kafuri bölgesindeki karargahı tank ve ağır silahlarla kuşattı. Operasyonda karargah kontrol altına alındı.

Olayla ilişkili 43 istihbarat görevlisi gözaltına alınırken, Sudan istihbaratı, Operasyonlar Birimi mensuplarının başlattığı isyanın yapılan müzakereler sonucu sona erdiğini ve direnen istihbarat görevlilerinin silahlarıyla teslim olduğunu açıkladı.

Askeri bir kaynak, İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki Operasyonlar Birimininden askerlerin, birimin kapatılması ve bazı mensuplarının farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini kaydetmişti.

Operasyonlar Birimi bünyesindeki bazı istihbaratçılar, görevlerinin sona ermesinin ardından ödenen parayı az buldukları gerekçesiyle ordunun Hartum'un çeşitli noktalarındaki istihbarat karargahlarında ve havalimanı civarında protesto başlatmış, havaya ateş açarak güvenlik güçlerine teslim olmayı reddetmişlerdi.

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