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Dünya

Sudan'da HDK'nin mülteci kampını bombalaması sonucu 25 kişi öldü

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bulunan mülteci kampına, Hızlı Destek Kuvvetler (HDK) tarafından düzenlenen topçu saldırılarında 25 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ahmed Satti  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Sudan'da HDK'nin mülteci kampını bombalaması sonucu 25 kişi öldü

Port Sudan

Sudan Tribune Haber sitesine konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilisi İbrahim Hater, HDK'nin yaklaşık 400 bin yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Ebu Şok Mülteci Kampını topçularla bombaladığını söyledi.

Hater, bombardımanda 25 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını kaydetti.

​​​​​​​Faşir Direniş Komitesi'nden yapılan açıklamada, HDK'nin Faşir'deki pazar yerleri, hastaneleri ve vatandaşların evlerini bombalamaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, HDK'nin Faşir'de yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı Ebu Şok Mülteci Kampını da topçularla bombaladığı belirtildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 500 gündür devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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