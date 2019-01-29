Sudan'da gösterilerde gözaltına alınanlar serbest bırakılacak

Sudan hükümeti, bir ayı aşkın süredir ülkede devam eden gösterilerde gözaltına alınan herkesin serbest bırakılacağını duyurdu.

HARTUM

Sudan hükümeti, bir ayı aşkın süredir ülkede devam eden gösterilerde gözaltına alınan herkesin serbest bırakılacağını duyurdu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sudan Güvenlik ve İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'un son olaylarda gözaltına alınanların serbest bırakılması kararı çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılacakların sayısı ve ne zaman salıverileceklerine dair bilgi yer almadı.

Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve çeşitli eyaletlerdeki 381 eylemde 19 Aralık'tan bu yana 816 kişinin gözaltına alındığını söylemişti.

Sudanlı muhalifler, gösterilerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısının binden fazla olduğunu ileri sürüyor.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış, ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Muhabir: Adel Abdelrheem Humaida Elfadol, Safiye Karabacak



